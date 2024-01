Rientrato in Italia, è fitta di impegni l’agenda del campione degli Australian Open. Nel pomeriggio per Sinner incontro con Giorgia Meloni, il vincitore degli Australian Open incontrerà la presidente del Consiglio alle 15.45, in visita privata insieme al presidente della Federazione Italiana Tennis Angelo Binaghi, poi domani appuntamento con i giornalisti per una conferenza stampa. Quindi, giovedì, insieme agli altri tennisti azzurri che hanno conquistato la Coppa Davis a Malaga, l’incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale

Sinner, complimenti anche da Papa Francesco