Silvano Michetti è uno dei componenti della storica band de I Cugini di Campagna. Ha deciso di prendere parte come concorrente alla sedicesima edizione dell’Isola dei famosi ma è stato squalificato dopo pochissimo tempo dal suo ingresso, per aver pronunciato una bestemmia. Vediamo chi è Silvano e cosa è successo.

Silvano Michetti: chi è, età, gemello, Cugini di Campagna

Silvano Michetti è nato l’11 febbraio 1947, sotto il segno dell’Acquario, a Roma. Ha 75 anni ed è noto per essere la voce dello storico gruppo dei Cugini di Campagna, attivo in ambito musicale fin dal 1970. La band è stata fondata insieme al fratello gemello Ivano.

Il gruppo scala le classifiche con brani iconici come: Anima mia, Un’altra donna, Meravigliosamente, Cucciolo e Mi Manchi Tu. La formazione subisce modifiche diverse volte ma il successo li porta ad essere uno dei gruppi più prolifici e iconici italiani.

Silvano Michetti: Isola, squalifica

Silvano è entrato come concorrente all’Isola dei famosi, nell’edizione del 2022, insieme al collega Nick Luciani, nella serata del 24 marzo. Poco prima di tuffarsi dall’elicottero, consuetudine di tutti i naufraghi, ha pronunciato una bestemmia in diretta. Questo ha determinato la sua imminente espulsione, avvenuta in tempi record, a soli pochi giorni dall’ingresso nel programma.

Attraverso un comunicato ufficiale, infatti, gli autori dell’Isola dei famosi hanno comunicato che Silvano fosse stato soggetto a squalifica. La produzione ha chiarito di aver analizzato attentamente la questione e di essersi resa conto della frase blasfema pronunciata dal cantante. Di fronte a questa situazione, dunque, è stato inevitabile prendere la decisione di squalificarlo.

Silvano Michetti: vita privata

Non sono disponibili molte informazioni in merito alla sua vita privata: risulta che Silvano sia sposato, ma essendo molto riservato, non ha mai svelato il nome della moglie e, fino ad oggi non si sa se abbia o meno dei figli.