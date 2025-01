Scarichi in mare e inquinamento ambientale. Per questo motivo, i carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico (Noe) di Napoli hanno sequestrato il collettore fognario noto come “Galleria Spinelli” a Quarto, in provincia di Napoli.

Quarto, scarichi e inquinamento in mare: sigilli alla Galleria Spinelli

L’operazione, condotta su ordine del Gip del Tribunale di Napoli Nord e coordinata dalla Procura di Napoli Nord, rappresenta un passo significativo nelle indagini sulle problematiche ambientali che affliggono la zona.

I sigilli sono stati apposti anche al canale limitrofo in cui confluiscono le acque piovane, le quali successivamente sfociano in mare. La Galleria Spinelli, invece, convoglia gli scarichi fognari dell’area in un inghiottitoio collegato al depuratore di Cuma.

Tuttavia, secondo quanto emerso dagli accertamenti condotti dagli investigatori, le acque reflue della Galleria spesso tracimano nella galleria di Quarto per poi riversarsi direttamente in mare, provocando gravi danni ambientali.

Le criticità riscontrate sembrano essere strettamente legate alla mancata manutenzione della struttura. La Procura di Napoli Nord ha evidenziato che l’assenza di interventi adeguati avrebbe determinato una situazione di degrado, con conseguenze rilevanti per l’ecosistema marino e per la salute pubblica.

Le acque reflue, che dovrebbero essere correttamente convogliate e trattate, finiscono invece per contaminare i corsi d’acqua e il mare, aggravando una già delicata condizione ambientale. Gli investigatori stanno approfondendo le responsabilità degli enti preposti alla gestione e manutenzione del collettore.