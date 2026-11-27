Sicurezza nei luoghi di lavoro, controlli, indagini e tutela dei lavoratori. Il lavoro svolto dall’Asl Napoli 2 Nord, Dipartimento di Prevenzione.

La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali passa attraverso un’attività quotidiana di vigilanza, assistenza e controllo. È il lavoro svolto dall’ASL Napoli 2 Nord attraverso la UOC Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro e Medicina del Lavoro, struttura del Dipartimento di Prevenzione impegnata nella tutela della salute di chi lavora.

Un’attività che si sviluppa su più fronti e che non si limita alle ispezioni nelle aziende. Il servizio interviene per verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza, individuare eventuali situazioni di rischio e accertare le condizioni che possono mettere in pericolo l’incolumità dei lavoratori. I controlli possono essere avviati su iniziativa del servizio, su delega dell’Autorità giudiziaria oppure in seguito a segnalazioni e richieste provenienti da lavoratori, rappresentanti per la sicurezza, forze dell’ordine e organizzazioni sindacali.

Sicurezza nei luoghi di lavoro, la sorveglianza sanitaria

Una parte importante del lavoro riguarda le indagini sugli infortuni, necessarie a ricostruire la dinamica degli incidenti e ad accertare eventuali responsabilità o violazioni. A queste si affiancano gli approfondimenti sulle malattie professionali, con l’obiettivo di far emergere patologie correlate all’attività lavorativa e ai fattori di rischio presenti negli ambienti professionali.

Particolare attenzione viene riservata anche alla sorveglianza sanitaria, attraverso il controllo dell’attività dei medici competenti e della corretta applicazione dei protocolli sanitari previsti per i lavoratori. Il servizio verifica inoltre gli obblighi di informazione e formazione, elementi fondamentali per consentire a ciascun dipendente di riconoscere i rischi e adottare comportamenti corretti.

L’attività comprende anche il controllo dei registri di esposizione agli agenti cancerogeni, la partecipazione al Registro regionale dei mesoteliomi e la vigilanza integrata con altri enti, tra cui Ispettorato del lavoro, Vigili del Fuoco, ARPAC, INAIL e INPS.

I controlli

Accanto ai controlli, l’ASL svolge un’importante funzione di informazione e assistenza, promuovendo la cultura della prevenzione e accompagnando il mondo produttivo nella corretta applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza.

Un lavoro spesso lontano dai riflettori, ma essenziale per la tutela della salute pubblica: perché la sicurezza non si misura soltanto nel numero degli incidenti evitati, ma nella capacità di riconoscere e ridurre ogni giorno i rischi prima che possano trasformarsi in infortuni o malattie.