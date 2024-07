Napoli sta intensificando le misure di sicurezza in risposta a una crescente preoccupazione per la criminalità e un afflusso di turisti. La città e la sua provincia si preparano ad accogliere 142 nuovi carabinieri, annunciati dal Generale Enrico Scandone, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Napoli.

142 nuovi carabinieri a Napoli e provincia.

Dei 142 nuovi carabinieri, 85 saranno assegnati in modo permanente, mentre 57 presteranno servizio temporaneamente durante la stagione turistica estiva, a testimonianza dell’adattamento delle forze dell’ordine alle esigenze stagionali.

Questo strategico dispiegamento mira a rafforzare la presenza delle forze dell’ordine nei punti nevralgici e nelle zone turistiche, garantendo una risposta più tempestiva e efficace alle richieste dei cittadini e dei visitatori.

Il comandate provinciale, Generale Enrico Scandone: “Vogliamo aumentare la sicurezza”

Il Generale Scandone ha sottolineato l’importanza di questi nuovi arrivi, spiegando che “l’introduzione di queste nuove risorse ci permette di intensificare le attività di prevenzione e contrasto alla criminalità, con l’obiettivo di migliorare la percezione di sicurezza tra i cittadini e i visitatori”. Ha inoltre enfatizzato che il principale obiettivo è quello di garantire una maggiore visibilità e un controllo più stringente nelle aree critiche, sia della città che della provincia.

La risposta ai fatti di cronaca

Il rinforzo delle forze dell’ordine è una risposta diretta agli ultimi gravi fatti di cronaca che hanno interessato Napoli e il suo hinterland, sottolineando l’esigenza di una strategia più robusta e coordinata per affrontare le sfide della sicurezza urbana. L’aumento del personale non solo migliora la capacità di gestione quotidiana della sicurezza, ma gioca un ruolo cruciale anche nella prevenzione del crimine e nell’assistenza ai numerosi turisti che ogni anno scelgono Napoli come loro destinazione.