Un uomo di 59 anni, Francesco Gatto detto Franco, è morto ieri pomeriggio a Latina dopo aver salvato tre bambine che stavano facendo il bagno in mare e non riuscivano a rientrare a riva a causa delle forti correnti, rischiando di annegare.

Si tuffa in mare per salvare 3 bimbe, Franco muore subito dopo per un malore

Il 59, senza pensarci due volte, si è tuffato in acqua riuscendo a mettere in salvo le bimbe tra i sei e i dieci anni ma dopo lo sforzo enorme del salvataggio appena compiuto ha avuto un malore e si è accasciato a terra. È successo sul lato sinistro del lungomare del capoluogo pontino, poco lontano da Rio Martino, in un tratto di spiaggia libera.

L’uomo, che si trovava in vacanza con la moglie, è stato portato sul bagnasciuga da due bagnini. Sul posto sono arrivati i paramedici del 118, giunti sul posto con un’ambulanza, e poco dopo anche un’eliambulanza. Inutili i tentavi di rianimare il 59enne attraverso il massaggio cardiaco. Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri forestali e la guardia costiera, a cui è spettato il compito di ricostruire l’accaduto.