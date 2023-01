Sarebbe stato beccato e ripreso dagli smartphone di alcuni ragazzini mentre si masturbava a lavoro e il video è finito su tutti i social e chat Whatsapp. Un autista del servizio di trasporto pubblico locale della regione Lazio è finito in rete dopo essere stato sorpreso in un atto di autoerotismo. I fatti risalirebbero al primo pomeriggio di mercoledì scorso 11 gennaio e sarebbero accaduti nella tratta compresa tra Palombara Sabina e Monterotondo, in provincia di Roma. A riportare il caso è Repubblica che spiega come il video di circa venti secondi è finito su alcuni gruppi privati sui social network.

Si tocca nelle parti intime mentre guida l’autobus: adolescenti lo riprendono e pubblicano video

Nel video si sentono parlare i ragazzi, mentre ascoltano musica seduti sui sedili posteriori. Le immagini mostrano in maniera molto sfocata l’autista riflesso nello specchietto retrovisore centrale. Ma non è possibile dire con certezza cosa stesse effettivamente facendo.

“Dal video che abbiamo visionato è molto complicato risalire al conducente del mezzo perché non sussistono elementi di riconoscibilità – ha spiegato l’azienda – Abbiamo comunque attivato delle verifiche interne”. Dal filmato non sono infatti riconoscibili dettagli che possano permettere di risalire al numero della vettura.