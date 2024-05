Si sporge troppo dal balcone, precipita e muore. Sarebbe questa la dinamica che è costata la vita a un 23enne deceduto all’ospedale di Pozzuoli.

Procida, si sporge troppo dal balcone e precipita dal terzo piano: muore 23enne

La tragedia si è consumata sull’isola di Procida, in via San Rocco, dove i carabinieri della locale stazione sono intervenuti a seguito di una segnalazione.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe precipitato dal terzo piano del palazzo dove viveva, probabilmente per essersi sporto troppo dal balcone. Trasportato all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, è morto per le lesioni riportate.

Indagini in corso per ricostruire la dinamica. Su disposizione della Procura, la salma è stata portata al policlinico di Napoli per l’esame autoptico. Al momento l’ipotesi del suicidio non sarebbe percorsa. Il giovane sarebbe stato vittima di un fatale incidente domestico.