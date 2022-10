Potevano sembrare scatti fotografici professionali ma invece era solo una turista che si è fatta fotografare nuda davanti alla scala del duomo di Amalfi da due amici.

Amalfi, turista nuda davanti al Duomo

È questa la scena a cui hanno assistito i pochi presenti, visto che i tre turisti hanno scelto le prime luci dell’alba per scattare le fotografie. La donna era completamente nuda ed era avvolta in un drappo rosso mentre posava fuori al portone del duomo.

La scena non è passata inosservata ai cittadini presenti, ma nemmeno agli agenti della Polizia Municipale di Amalfi, che sono intervenuti sul posto e hanno messo fine al servizio fotografico, che naturalmente non aveva alcuna autorizzazione.

I tre turisti, infatti, avrebbero spiegato ai vigili che volevano delle foto ricordo della loro vacanza in Costiera Amalfitana diverse dal solito, e così hanno deciso di improvvisare quello shooting decisamente osé, per di più davanti a un luogo di culto. Gli agenti della Municipale si sono visti così costretti a denunciare la donna nuda – di nazionalità inglese – e gli altri due turisti per atti osceni in luogo pubblico; i tre sono stati anche diffidati dal diffondere le foto scattate.

