È bastato un gol della sua squadra di casa per far impazzire tutti i tifosi. In particolare una ragazza, che ha esultato togliendosi la maglietta e restando in topless.

Tifosa senza maglietta dopo il gol della squadra del cuore

I fatti sono accaduti in Messico durante la partita Tigres-Pachuca, valida per i quarti di finale del torneo Apertura 2022, la massima serie messicana. Il match è finito 1-0 per i padroni di casa, la squadra di San Nicolás de los Garza. Il gol lo ha realizzato Pierre Gignac, attaccante francese ex del Marsiglia. Proprio come accaduto alla tifosa del Bari che ha messo in mostra il proprio lato B al San Nicola, così in Messico è arrivata un altra tifosa sexy ad incendiare i social sudamericani.

La scena è stata catturata da decine di cellulari che le erano intorno. Un tifoso, addirittura, si fa scattare una foto insieme alla donna ancora senza maglietta. Di lei si è accorto anche il regista che stava dirigendo le riprese del match, così per qualche secondo l’immagine è stata proiettata sul maxi-schermo dello stadio. Il video è finito sui social ed è diventato virale, con quasi 6 milioni di visualizzazioni.