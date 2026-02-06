Logoteleclubitalia

Si intrufolano nel Ser.D di Pozzuoli e vandalizzano gli uffici. Vanni: “Nessuna interruzione al servizio”

Sono riusciti a introdursi nella sede del Ser.D. di Pozzuoli, mettendo completamente a soqquadro gli uffici e causando diversi danni materiali in particolare quelli della direzione e di alcuni locali amministrativi.

L’intrusione è avvenuta nelle scorse ore all’interno della struttura dell’Asl Napoli 2 Nord, punto di riferimento sul territorio per la cura e il trattamento delle dipendenze patologiche. Nonostante il grave danneggiamento degli uffici, le attrezzature sanitarie e i presidi medici non sono stati toccati, consentendo al Ser.D. di continuare a garantire regolarmente le attività di terapia, riabilitazione e assistenza, senza alcuna ripercussione sui percorsi di cura degli utenti.

Sull’episodio indagano le autorità competenti. L’Azienda sanitaria ha assicurato piena collaborazione con le Forze dell’Ordine per fare luce sull’accaduto e risalire ai responsabili. “Siamo amareggiati per quanto accaduto – ha dichiarato il direttore generale dell’Asl Napoli 2 Nord, Monica Vanni – colpire un luogo di cura significa colpire la comunità stessa”. “La risposta più importante – ha aggiunto – è che il servizio non ha subito interruzioni: la cura e l’assistenza ai nostri pazienti restano la nostra priorità assoluta”. Il direttore generale ha infine espresso sostegno al direttore del Ser.D. e a tutto il personale, sottolineando come la loro dedizione, anche di fronte a episodi di questo tipo, rappresenti “il segno della solidità dell’azienda”, auspicando un rapido ripristino della serenità all’interno della struttura.

