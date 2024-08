Scadrà il prossimo 2 settembre alle ore 15 la possibilità per candidarsi al concorso per 250 operatori ecologici AMA a Roma. Il concorso è finalizzato all’assunzione di 250 operatori ecologici per la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti durante il Giubileo. Il personale selezionato dovrà garantire nell’Anno Santo il decoro di parchi, piazze, strade e altre aree pubbliche di Roma.

I requisiti sono:

età compresa tra i 18 e i 65 anni;

licenza media;

patente B;

idoneità fisica alla mansione;

disponibilità full-time su turni anche notturni (38 ore settimanali).

Rappresentano requisiti preferenziali:

diploma di scuola superiore;

possesso della patente C più CQC (Carta di Qualificazione del Conducente);

certificazione ECDL (European Computer Driving Licence), ICDL (International Certification of Digital Literacy), EIPASS (European Informatic Passport), MOS Microsoft Office Specialist o IDCERT;

residenza nel Comune di Roma.

Viene offerto un contratto a tempo determinato dal 1/11/2024 al 31/01/2026 con inquadramento contrattuale corrispondente al livello 2B del vigente CCNL Utilitalia Ambiente. La durata dell’orario di lavoro è fissata in 38 ore settimanali distribuite su 6 giorni lavorativi e su turni diurni e notturni, collocati indifferentemente in ciascun giorno della settimana ricomprendendo, pertanto, domenica e festivi. Per candidarsi questo è il link. Iscriversi al sito ed inviare la candidatura. In occasione del Giubileo, Roma sarà invasa da milioni di turisti e le occasioni di lavoro non mancheranno.