Mentre a Napoli succedeva l’inferno nel pomeriggio di ieri, una coppia di 20enni ha pensato bene di approfittarne e fare shopping senza pagare.

Shopping senza pagare a Napoli, bloccata coppia di 20enni

I due giovani, infatti, si trovavano all’interno di un noto negozio di abbigliamento di via Toledo quando sono stati fermati per un controllo dall’addetto alla vigilanza.

Poco dopo, quando sono intervenuti gli agenti di Polizia, hanno accertato che un uomo ed una donna erano stati fermati dagli uomini della sicurezza dell’attività commerciale in quanto, poco prima, avevano fatto scattare l’allarme sonoro delle barriere antitaccheggio occultando in uno zaino tre capi di abbigliamento, in parte danneggiati, del valore di circa 61 euro. Due 20enni napoletani sono stati denunciati per furto aggravato.