C’è anche il patron del Villa Literno Calcio Giovanni Fontana, 52 anni, tra le persone coinvolte nella maxi operazione, eseguita ieri, contro i narcos. Secondo quanto riferito da Il Corriere del Mezzogiorno il presidente avrebbe collaborato con l’organizzazione favorendo la spedizione della cocaina verso l’Australia e permettendo al gruppo di utilizzare un suo edificio a Castel Volturno.

Sgominati banda di narcos: coinvolto Giovanni Fontana

Il gruppo criminale, che aveva la sua base in provincia di Napoli, non solo importava la sostanza stupefacente proveniente da Sud America ma la esportava anche verso altri Paesi. Guidato da Raffaele Imperiale, narcotrafficante di Castellammare, la banda è riuscita in un anno a spostare oltre 7 tonnellate di polvere bianca, di cui 1,3 sottoposte a sequestro in Italia e all’estero. È stato lo stesso Imperiale a occuparsi dell’import della “coca”, stipata all’interno di container: le navi raggiungevano i principali scali marittimi commerciali europei grazie ad accordi e alleanze intrecciate, a partire dal 2017, con narcotrafficanti sud americani ed europei di primissimo livello.

Arresti anche a Giugliano, Marano e Mugnano

Ieri, dopo un lunga attività investigativa, la Guardia di Finanza e dalla Polizia di Stato hanno sgominato il sodalizio criminale, eseguendo ben 28 misure cautelari su tutto il territorio nazionale. Tra gli arrestati figurano anche soggetti originari dell’area Nord di Napoli, in particolare di Giugliano, Mugnano e Marano. Come Bruno Carbone, broker della droga giuglianese, nonché braccio destro di Raffaele Imperiale, stanato due giorni fa a Dubai dai Carabinieri del Nucleo Investigativo.

Per anni Carbone avrebbe rifornito di droga i clan del napoletano, dai Nuvoletta ai Ciccarelli di Parco Verde, fino ai clan del Rione Traiano. La sua base, però, era in Olanda, da dove gestiva un traffico di stupefacenti internazionale, intrattenendo rapporti con i fornitori colombiani. Tra i giuglianesi coinvolti ci sono anche Mario Allegretti, 50 anni, Gianmarco Cerrone, 29 anni e Ciro Gallo, 50 anni. Infine due di Mugnano e uno di Marano: Marco Liguori, 42 anni, Fortunato Murolo, 52 anni e Mario Simeoli, 45 anni.

L’organizzazione di Imperiale era inoltre, solito, a riciclare e reimpiegare i proventi illecitamente acquisiti con il traffico di stupefacenti. Una parte di questi venivano trasferiti all’estero (avvalendosi di sistemi di movimentazione monetaria alternativa) e, un’altra parte invece venivano reinvestiti in attività speculative quali la compravendita di oro. Tutti i nomi dei soggetti indagati

Le misure dell’ordinanza della DDA di Napoli sono state messe nei confronti dei seguenti soggetti:

Allegretti Mario 50 anni di Giugliano (Napoli)

Alvino Luca 46 anni di Napoli

Ballone Massimo 61 anni di Pescara

Bruzzaniti Bartolo 47 anni Invorio (Novara)

Cammarota Luca 42 anni di Napoli

Cappelletti Carmine Amedeo 69 anni di Avezzano (L’Aquila)

Carbone Bruno 45 anni di Giugliano (Napoli)

Cerrone Gianmarco 29 anni di Giugliano (Na)

Cerullo Antonio 46 anni di Napoli

De Matteo Raffaele 42 anni di Napoli

De Dominicis Antonio 32 anni di Napoli

Fontana Giovani 52 anni di Villa Literno (Ce)

Franceschiello Giovanni 41 anni di Napoli

Gallo Ciro 50 anni di Giugliano (Na)

Gentile Giovanni 65 anni di Andria

Gentile Giuseppe 40 anni di Rosarno (RC)

Leone Bruno Francesco 65 anni di Melito di Porto Salvo (RC)

Liguori Marco 42 anni di Mugnano di Napoli

Lucà Diego 34 anni di Cittanova (RC)

Lucà Girolamo 67 anni di Ravenna

Mammoliti Giuseppe 51 anni residente a Duisburg (Germania)

Mauriello Raffaele 33 anni domiciliato negli Emirati Arabi

Murolo Fortunato 52 anni di Mugnano di Napoli

Panetta Marco 49 anni di Cisterna di Latina, Puzella Antonio 56 anni di Solopaca (Bn)

Simeoli Mario 45 anni di Marano (Napoli)

Ursino Daniele 49 anni di Casagiove

Ed anche nei confronti dei soggetti attualmente residenti all’estero: