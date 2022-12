Stroncata da un malore che non le ha lasciato scampo. Due comunità in lutto nel casertano per la morte di Rosemary Romano.

La donna avrebbe avvertito un malore mentre era in casa con i figli e il marito. Per lei non c’è stato nulla da fare.

Pratella, morta Rosemary Romano

La giovane mamma, che viveva a Pratella, potrebbe essere stata colpita da un infarto. Sconcerto anche a Pietramelara, paese del marito dove lo stesso gestisce un’attività commerciale. La donna lascia due figli piccoli.

Sui social la notizia ha scatenato sconcerto e dolore. “Il Sindaco e l’Amministrazione, sconvolti nell’apprendere la prematura scomparsa di Rosemary Romano, sono vicini alle famiglie Romano e Bonafiglia e porgono sentite condoglianze” si legge sulla pagina del comune di Pratella. La notizia ha sconvolto l’intera comunità del piccolo centro ai piedi del Matese. Ancora increduli amici e parenti.

La donna solo poco prima di morire aveva condiviso sui social le foto di Natale dei due figli.