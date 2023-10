“Una settimana senza di te, manchi come l’aria”. A parlare, pochi giorni dopo il decesso di Mister Pella Pazzo, al secolo Lorenzo Della Femine, noto tiktoker di Casalnuovo, è la moglie Susy che, in queste ore, ha pubblicato sul social cinese un post.

Morte Misterpella Pazzo, parla la moglie: “Manchi come l’aria”

Il filmato, che riporta soltanto la scritta accompagnata da un cuore spezzato, è andato subito virale, raccogliendo migliaia di visualizzazioni. Almeno un centinaio i messaggi di solidarietà apparsi nei commenti. “Susy, penso di parlare a nome di tutti, sei il nostro pensiero fisso, tu e i bambini”, scrive un’utente.

“Ha sconvolto un po’ tutti noi ed io ogni giorno penso a voi di quanto dolore abbia provocato questa brutta tragedia. Susy fatti forza per i tuoi figli”, commenta Carmen.

“Porta avanti quello che lui ha creato con tanto amore, insieme a voi. Ti abbraccio Susy, ti aspetto”, è il messaggio di un’altra fan.

L’influencer, seguitissimo sui social, era stato ricoverato in ospedale per alcuni esami clinici. Poi, lunedì scorso, ha accusato un malore mentre era col figlio. Nonostante i soccorsi tempestivi, il 40enne non ce l’ha fatta.

Susy, pochi giorni dopo il decesso del marito, aveva messo tutti in guardia, dissociandosi dalle iniziative di raccolta fondi spuntate come funghi sui social, invitando gli utenti a “non donare”.

“Ragazzi vi scrivo queste parole senza forze, ma devo dissociarmi da queste persone che stanno facendo delle live e dicono che raccolgono dei soldi per me e per i miei figli, per pagare il funerale a mio marito. Non è vero niente. Non donate a queste persone. Grazie a tutti”, aveva scritto la donna.