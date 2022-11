Esce per mangiare un panino con la moglie. Al rientro, però, comincia a stare male e muore stroncato da un malore. La vittima è Pasquale Riccio, noto barbiere di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta.

Sessa Aurunca, torna da una cena con la moglie e si sente male: muore noto commerciante

Secondo quanto riporta Paesenews.it, ieri sera Pasquale era uscito con la consorte per mangiare un panino nella frazione di Ponte. Sembrava una serata normale, come tante. Tuttavia, al rientro, il barbiere ha cominciato a respirare male. Difficoltà respiratorie che hanno subito messo in agitazione la moglie, Anna, che era con lui. La donna, intuita la gravità della situazione, ha chiamato immediatamente l’ambulanza.

All’arrivo del 118, però, per Pasquale non c’era più niente da fare. I tentativi di rianimazione messi in campo sono andati a vuoto. Il 58enne lascia la moglie e il figlio Salvatore. La comunità tutta si stringe al fianco alla famiglia. L’uomo era molto conosciuto a Sessa Aurunca per la sua attività commerciale. Tanti i clienti che frequentavano il suo salone. Amici e conoscenti hanno accolto la notizia della sua dipartita tra rabbia e incredulità. “Non ci posso credere”, scrive Lisa. Che tristezza. Era il primo buongiorno di tutte le mattine…Riposa in pace”, il ricordo di Simona.