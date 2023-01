Sono stati chiesti 7 anni di reclusione per F.G., il 37enne accusato di adescamento di minori, abusi sessuali su minori e pedopornografia. A processo con rito abbreviato, il giovane – di origini senegalesi – avrebbe violentato due 11enni in Irpinia.

Campania, abusa di due 11enni in cambio di denaro: rischia 7 anni di carcere

La sentenza per il 37enne, difeso dall’avvocato Nicola D’Archi, dovrebbe essere emessa il prossimo 29 marzo, così come anticipa Ottopagine.it. L’uomo fu arrestato a Novara dai carabinieri del comando provinciale. A dare l’avvio alle indagini la mamma di una delle vittime, insospettita dai messaggi strani che arrivavano sul telefonino del figlio. Le indagini hanno portato alla luce una vicenda inquietante: l’imputato riceveva a casa sua bambini di appena 11 anni e in cambio di piccole somme di danaro otteneva foto di parti intime o prestazioni sessuali.

Gli investigatori, però, anche dopo l’avvio del processo davanti al Tribunale dei minori di Napoli, avrebbero individuato altre due presunte vittime degli abusi. Il 37enne, residente a Serino (Avellino), fino a maggio scorso ha svolto il lavoro di operaio in un pastificio della zona. Una vita tranquilla, che però ne nascondeva un’altra da orco di paese. Il suo modus operandi prevedeva un primo adescamento via chat e poi l’invito presso la sua abitazione dove poteva agire indisturbato.