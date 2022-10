Un pareggio nella gara infrasettimanale del Giugliano calcio. Ad Avellino contro il Pescara i tigrotti si sono fermati all’1-1.

Giugliano-Pescara 1-1

Inizia la gara. Al 13′ occasione Giugliano con Rizzo che colpisce la traversa, sulla ribattuta Piovaccari viene atterrato in area, per l’arbitro è calcio di rigore. Espulsione per Milani. Dal dischetto si presenta Rizzo che sigla l’1-0. Al 21′ reazione del Pescara con Aloi che di destro batte Sassi per l’1-1. Al 27′ destro di Lescano, blocca Sassi. Al 30′ occasione Giugliano con Ghisolfi. Termina il primo tempo con il risultato di 1-1.

Inizia il secondo tempo. Al 4′ occasione Giugliano, non sfruttata dai padroni di casa. Al 6′ destro di De Rosa, devia Sommariva. Al 19′ Giugliano in dieci per l’espulsione di De Rosa. Al 22′ occasione Pescara con Vergani, palla alta. Al 29′ ancora ospiti in avanti, si immola Zullo ed evita la rete. Al 37′ Nocciolini per Piovaccari, si difende bene la squadra di Colombo. Dopo sei minuti di recupero termina la gara con il risultato di 1-1.

Le formazioni

Giugliano: Sassi, Ceparano (43’st Di Dio), Poziello Ciro, De Rosa, Piovaccari (43’st Poziello Raffaele), Zullo, Gladestony, Scanagatta (27’st Rondinella), Gomez, Ghisolfi, Kyeremateng (5’pt Rizzo; 27’st Nocciolini). A disposizione: Viscovo, Belardo, Berman, D’Alessio, Felippe, Salvemini, Poziello Raffaele, Biasiol, De Lucia, De Francesco, Di Dio. Allenatore: Luca Tulino

Pescara: Sommariva, Milani, Palmiero (31’st Crecco), Aloi (1’st Gyabuaa), Lescano (7’st Vergani), Brosco, Mora (42’st Crescenzi), Desogus, Cuppone, Ingrosso, Cancellotti. A disposizione: D’Aniello, Kolaj, Delle Monache, De Marino, Boben, Kraja, Tupta, Saccani, Germinario. Allenatore Alberto Colombo.

Marcatori: 14’pt Rizzo (G); 19’pt Aloi (P).

Ammoniti: 23’pt Rizzo (G); 34’pt Ingrosso (P); 42’pt Zullo (G); 15’st Gyabuaa (P); 33’st Brosco (P).

Espulsi: 13’pt Milani (P); 19’st De Rosa (G).

Recupero: 2’pt; 6’st.