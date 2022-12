Giugliano battuto dal Crotone per 3-2 al Partenio Lombardi di Avellino. I tigrotti hanno tenuto testa alla squadra calabrese ma la tripletta di Gomez ha fatto poi capitolare il Giugliano.

Giugliano-Crotone: resoconto del match

Inizia la gara. Al 2′ ci prova Chiricò, palla fuori. Al 5′ Giugliano in vantaggio: Salvemini cerca e trova Rondinella che di destro batte Dino per l’1-0. Al 16′ arriva il pari del Crotone con Gomez Guido direttamente su calcio di rigore. Al 21′ in avanti il Giugliano con Oyewale che cerca ancora in area Rondinella che di testa, però poco, non trova la sua doppietta personale. Al 29′ tripla occasione per il Giugliano consecutivamente con Salvemini, Felippe e Rondinella, è superlativo l’estremo difensore ospite in tutte e tre le occasioni. Al 44′ sinistro di Salvemini debole. Termina il primo tempo con il risultato di 1-1.

Inizia il secondo tempo tempo. Al 3′ Giugliano subito in vantaggio di nuovo con un colpo di testa di Salvemini. Al 9′ Crotone vicino al pareggio con Chiricò, il tiro deviato da Sassi, si stampa sul palo. Un minuto più tardi sono i padroni di casa a sfiorare la rete con Salvemini, salva Golemic sulla linea di porta. Al 15′ attiva il pari del Crotone, errore in disimpegno di Oyewale, palla a Gomez Guido che batte Sassi. Al 21′ Chiricò dribla tutti e trova ancora Gome Guido in area che sigla la sue tripletta personale per il 2-3. Il Giugliano spinge alla ricerca del pareggio. Al 43′ grande occasione per i padroni di casa, libera la difesa ospite. Al 47′ destro di Iglio palla che si stampa sul palo. Termina la gara con il risultato di 2-3.

Giugliano: Sassi, Berman (34’st Nocciolini), Felippe (44’st Di Dio), Salvemini, Rizzo (24’st Piovaccari), Oyewale, Zullo, Gladestony, Poziello Raffaele (24’st Ghisolfi), Biasiol, Rondinella (24’st Iglio). A disposizione: Viscovo, Rob Coprean, Ceparano, Poziello Ciro, Scanagatta, De Francesco, Gomez Ousman, Kyeremateng. Allenatore: Raffaele Di Napoli

Crotone: Dini, Giron, Golemic, Gomez Guido (35’st Bernardotto), Petriccione, Mogos (39’pt Bove), Papini, Tribuzzi (35’st Carraro), Kargbo (12’st Rojas), Chiricò, Awua (12’st Vitale). A disposizione: Branduani, Gattuso, Crislese, Calapai, Pannitteri, Tumminello. Allenatore: Franco Lerda.

Marcatori: 5’pt Rondinella (G); 16’pt Gomez Guido (C); 3’st Salvemini (G); 15’st Gomez Guido (C); 21’st Gomez Guido (G).

Ammoniti: 30’pt Felippe (G); 45’pt Biasiol (G); 10’st Petriccione (G); 30’st Tribuzzi (C).

Espulsi:

Recupero: 2’pt; 5’st.