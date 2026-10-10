Battuta d’arresto esterna per il Giugliano Calcio, sconfitto per 2-0 sul campo del Bari al San Nicola.

Serie C, Giugliano Calcio: sconfitta al San Nicola contro il Bari

La partita si è messa subito in salita per i gialloblù, con i padroni di casa che hanno sbloccato il punteggio già al 6’ grazie alla rete di Karlo Butić. Nel finale del primo tempo è arrivato il colpo del raddoppio firmato da Giulio Maggiore al 48’. Nella ripresa la squadra ha provato a reagire inserendo forze fresche dalla panchina, ma la difesa di casa ha concesso pochissimi spazi chiudendo ogni varco. Nonostante il massimo sforzo, il risultato non è più cambiato fino al triplice fischio finale. I tifosi guardano ora al pronto riscatto: il Giugliano tornerà subito in campo martedì 13 ottobre per la sfida casalinga contro l’Inter U23.