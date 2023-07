Due malori fatali a distanza di 50 minuti l’uno dall’altro. Stessa dinamica, ma vittime e luoghi diversi: uno ha 51 anni ed è di Arzano, l’altro invece ha 48 anni ed è di Casoria; entrambi sono deceduti durante una partita di calcetto.

Serata tragica tra Casoria e Arzano, due persone muoiono sui campetti di calcio

La prima vittima è il consigliere Pd Domenico (Mimmo) Aria, 51 anni, di Arzano. Aria stava giocando in un campo di calcetto – che si trova in viale delle industrie, ad Arzano – insieme ad un gruppo di ingegneri quando, improvvisamente, si è sentito male accasciandosi a terra. L’episodio è avvenuto ieri sera, intorno alle 22 e 40. Inutili i tentativi di rianimazione del personale del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso. A quanto pare Domenico Aria sarebbe stato colpito da un infarto fulminante. L’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro della salma per un’eventuale autopsia. Sul posto sono poi intervenuti i Carabinieri della locale Tenenza per i rilievi del caso. Il consigliere comunale lascia moglie e tre figli.

Nemmeno un’ora dopo a Casoria, in via Mario Pagano, un’altra persona è morta in circostanze simili. La seconda vittima è un 48enne, anche lui si è sentito male durante una partita di calcetto. I militari dell’Arma sono intervenuti insieme al personale del 118. Per l’uomo, però, non c’è stato più niente da fare: il suo cuore aveva ormai smesso di battere. In questo caso la salma è stata affidata ai familiari.