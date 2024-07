In un’operazione condotta dai Carabinieri Forestali, è stato scoperto e sequestrato a Marano un canile abusivo che ospitava circa quaranta cani. Gli animali erano detenuti in condizioni estremamente precarie, rinchiusi in stanze di un appartamento e in box esterni, circondati da sporcizia ed escrementi.

Sequestrato canile abusivo a Marano con 40 cani in condizioni pessime

La proprietaria dell’immobile, una donna cinquantenne del posto, è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Napoli Nord per maltrattamento di animali e abusi edilizi. Non aveva alcuna autorizzazione che le consentisse di gestire un’attività di pensione per cani.

I cani sono stati esaminati dai veterinari dell’ASL Napoli 2 e anche loro sono stati posti sotto sequestro. Attualmente, le autorità stanno lavorando per trovare una sistemazione adeguata che possa garantire migliori condizioni di vita agli animali.

Le indagini, scatenate da una segnalazione di un’associazione animalista, sono ora concentrate su come e dove questi cani siano stati originariamente raccolti per essere portati nel canile abusivo. Questo episodio mette in luce la problematica delle strutture non autorizzate e la necessità di controlli più rigorosi per prevenire il maltrattamento degli animali.