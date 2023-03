All’indomani della sentenza che assolve i tre imputati del raid ai danni di Genano Barbuto, Sant’Antimo è sotto shock. I cittadini preferiscono non parlare e il ragazzo assieme alla famiglia avrebbe lasciato momentaneamente la casa dove abita.

Una sentenza che lascia molti punti interrogativi.

Il Sindaco di Sat’Antimo Massimo Buonanno si dice rammaricato per il verdetto dei Giudici ed esprime vicinanza a Gaetano e alla sua famiglia. Il primo cittadino si affida scrive in una nota alla nostra redazione: “Il fatto è che c’è un ragazzo gambizzato da un lato e nessun colpevole dall’altro, Attendiamo le motivazioni per avere i quadro più chiaro”.