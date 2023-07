Tutti assolti, nessun colpevole. La settima sezione penale del Tribunale di Napoli, con presidente Marta Di Stefano, ha assolto gli imputati al processo sui controlli relativi alle presunte carenze igienico e sanitarie nell’ospedale San Paolo del quartiere Fuorigrotta di Napoli dove venne riscontrata, tra l’altro, la presenza di formiche.

Sentenza choc a Napoli, formiche e insetti in ospedale: tutti assolti

A finire nel mirino dei magistrati erano stati vari membri del personale sanitario con le accuse di omissione in atti d’ufficio e falso dopo una serie di denunce – tra il 2017 e il 2020 – con le quali è stata segnalata la presenza di formiche, insetti, sporcizia varia, in diversi reparti dell’ospedale come pediatria, ostetricia e addirittura rianimazione.

I carabinieri del Nas avevano poi attestato un quadro piuttosto allarmante delle condizioni in cui versava la struttura pubblica a fronte di certificazioni che attestavano condizioni impeccabili.