“Ritornare a casa dopo una missione a Caivano e al carcere minorile di Nisida con la commissione parlamentare Antimafia e subire in 30 minuti due rapine a mano armata sulla perimetrale di Melito e la circumvallazione esterna all’altezza di Mugnano“. E’ quanto racconta il senatore di Villaricca, Luigi Nave.

Senatore Nave e i due tentativi di rapina sull’asse perimetrale di Melito

Il componente della commissione Antimafia racconta sui social le vicissitudini dopo la visita con l’organismo parlamentare e sottolinea che per lui si è trattato “di una giornata infernale che ci ricorda come gli interventi sulla sicurezza non vadano fatti solo a spot. La criminalità non va solo combattuta ma occorre fare opera di prevenzione per apprezzare i risultati nel lungo periodo. L’arma più potente che abbiamo è la cultura della legalità ed è necessario praticarla sin dai primi anni di scuola”.

Nave era sulla perimetrale di Melito e ha subito ben due tentativi di rapina. I colpi non sono stati messi a segno solo grazie al fatto che il senatore mentre provava a dare loro il bancomat ha mostrato anche il tesserino parlamentare e questo ha fatto scappare le due coppie di criminali. Il primo tentativo intorno alle 18.30 da parte di due balordi a bordo di uno scooter e armati. Stessa dinamica introno alle 18.45 ma da parte di altri due malviventi.