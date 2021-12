Selvaggia Lucarelli è una giornalista, scrittrice, blogger, conduttrice radiofonica, commediografa e attrice teatrale italiana. Scopriamo insieme alcune curiosità su di lei.

Selvaggia Lucarelli: età

La giornalista è nata il 30 luglio nel 1974, a Civitavecchia. Ha dunque 47 anni ed è del segno del Leone.

Altezza

E’ alta 1.70cm

Fidanzato e figlio

Attualmente Selvaggia Lucarelli è impegnata con Lorenzo Biagiarelli, 31 anni, chef ed ex musicista italiano. Da un anno è nel cast della trasmissione “E’ sempre mezzogiorno”, condotto da Antonella Clerici, in onda su Rai 1. La giornalista è stata sposata con Laerte Pappalardo, figlio di Adriano Pappalardo, dal quale ha avuto un figlio: Leon.

Titolo di studio

Selvaggia Lucarelli non è laureata, ma ha conseguito il diploma al Liceo Statale Padre Alberto Guglielmotti, a Civitavecchia. Ha il tesserino da giornalista pubblicista. Il riconoscimento le è stato conferito solo nel 2019 per via della sua lunga attività giornalistica online come cartacei (soprattutto, quotidiani).

Morgan

Non tutti sanno che Selvaggia Lucarelli e Morgan hanno avuto una relazione nel lontano 2009. La loro storia d’amore non durò molto e, come se non bastasse, la motivazione della rottura fu la scomparsa improvvisa del cantante.

Carlo Lucarelli

Selvaggia Lucarelli non è la figlia di Carlo Lucarelli, né pare siano legati da parentela.