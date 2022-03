E’ tutto pronto per la Consacrazione della Russia al Cuore Immacolato di Maria. Venerdì, 25 marzo, Papa Francesco reciterà la preghiera in mondovisione per fermare la Guerra in Ucraina e scongiurare un terzo conflitto mondiale.

Venerdì il Papa consacrerà la Russia al Cuore Immacolato di Maria

Il Pontefice leggerà il testo a San Pietro venerdì pomeriggio in diretta televisiva. Nello stesso momento la stessa lettura avverrà in tutti i santuari mariani del mondo, secondo una tradizione avviata da Papa Pio XII che compì, nel 1952, la prima Consacrazione del mondo al Cuore Immacolato della Vergine nel pieno della guerra fredda.

Il segreto di Fatima

Anche se nel testo della preghiera non c’è un riferimento esplicito ai segreti di Fatima, sarebbe stata la Madonna a chiedere esplicitamente ai tre pastorelli portoghesi, Lucia dos Santos e i cuginetti Francisco e Jacinta, nella sua terza rivelazione del maggio del 1917, che la Chiesa di Roma consacrasse la Russia al suo cuore per scongiurare una guerra dagli esiti devastanti, una sequenza di distruzioni e persecuzioni che Mosca avrebbe “seminato” in tutta Europa, condannando l’Ucraina a 80 anni di carestie e sofferenze.

Cosa scrisse Suor Lucia

E’ la seconda parte del messaggio inerente al terzo segreto che ha messo in allerta il Papa e l’ha spinto a celebrare questa nuova Consacrazione dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina. Per capire di cosa si tratta, occorre tornare al 1941. E’ Suor Lucia a rivelarne il contenuto nelle memorie vergate durante il suo soggiorno nel Carmelo di Coimbra. Sono anni difficili, segnati già dal Secondo Conflitto Mondiale. La religiosa però si spinge oltre e mette la Chiesa in guardia da una nuova guerra “scaturante da Est” e ben più devastante di quella che si stava consumando negli anni ’40 del XX Secolo.

“Per impedire tutto questo, sono venuta a chiedere la consacrazione della Russia al mio Cuore Immacolato – scrisse Suor Lucia – e la comunione riparatrice nei primi sabati. Se ascolterete le mie richieste, la Russia si convertirà e avrete pace, diversamente diffonderà i suoi errori nel mondo promuovendo guerre e persecuzioni alla Chiesa; i buoni saranno martirizzati, il Santo Padre dovrà soffire molto, diverse nazioni saranno annientate“.

Il testo della preghiera

Il Mattino ha anticipato in queste ore il testo che verrà letto venerdì 25 marzo in occasione della preghiera recitata in mondovisione da Papa Francesco. Ne proponiamo alcuni stralci.

«Noi, dunque, Madre di Dio e nostra, solennemente affidiamo e consacriamo al tuo Cuore immacolato noi stessi, la Chiesa e l’umanità intera, in modo speciale la Russia e l’Ucraina. Accogli questo nostro atto che compiamo con fiducia e amore, fa’ che cessi la guerra, provvedi al mondo la pace. Ma noi abbiamo smarrito la via della pace. Abbiamo dimenticato la lezione delle tragedie del secolo scorso, il sacrificio di milioni di caduti nelle guerre mondiali».

Da qui l’invocazione: «Ricorriamo dunque a te, bussiamo alla porta del tuo Cuore noi, i tuoi cari figli che in ogni tempo non ti stanchi di visitare e invitare alla conversione. In quest’ora buia vieni a soccorrerci e consolarci […]. Accogli dunque, o Madre, questa nostra supplica. Tu, stella del mare, non lasciarci naufragare nella tempesta della guerra. Tu, arca della nuova alleanza, ispira progetti e vie di riconciliazione. Tu, “terra del Cielo”, riporta la concordia di Dio nel mondo. Estingui l’odio, placa la vendetta, insegnaci il perdono. Liberaci dalla guerra, preserva il mondo dalla minaccia nucleare. Regina del Rosario, ridesta in noi il bisogno di pregare e di amare. Regina della famiglia umana, mostra ai popoli la via della fraternità. Regina della pace, ottieni al mondo la pace».