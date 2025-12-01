Secondigliano, sequestrati armi e 2 chili di droga in un bidone dopo telefonata anonima al 112

“C’è una borsa nel bidone, andate a vedere”. È bastata questa frase, semplice ma decisiva, pronunciata da un anonimo cittadino al 112, per far scattare un intervento che ha portato i carabinieri a un importante sequestro di armi e droga a Secondigliano, quartiere della periferia Nord di Napoli.

La segnalazione anonima e l’intervento dei carabinieri

Ricevuta la chiamata, i militari della stazione locale hanno seguito le indicazioni del segnalatore raggiungendo via privata Ricci. Qui hanno controllato un bidone utilizzato solitamente per la raccolta di rifiuti o abiti usati. Dentro, però, non c’era immondizia, bensì un carico ben diverso e decisamente più pericoloso. All’interno del contenitore i carabinieri hanno rinvenuto: una pistola automatica calibro 9×21, perfettamente funzionante; 75 proiettili di vari calibri: 19 colpi px19, 51 colpi calibro 16, 3 colpi di calibro ancora da definire, 2 colpi calibro 32 S&W.

Un arsenale che fa pensare a possibili attività criminali in corso o pronte a essere messe in atto. Accanto alle munizioni, i carabinieri hanno trovato anche un borsone contenente quasi due chili di droga, così suddivisi: 93 grammi di cocaina, 1 chilo e 100 grammi di hashish, 683 grammi di marijuana. Una quantità importante, probabilmente destinata allo spaccio nella zona.

Sequestro e indagini in corso

Armi e droga sono state immediatamente sequestrate. La pistola sarà sottoposta ad approfonditi accertamenti balistici per verificare se sia stata utilizzata in fatti di sangue o in altri episodi criminali recenti. Le indagini proseguono per risalire ai responsabili e capire chi abbia nascosto il materiale nel bidone segnalato.