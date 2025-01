Si chiama Luca Salerno ed ha 30 anni l’uomo arrestato durante il cenone di Capodanno a Secondigliano. A catturarlo sono stati i carabinieri che lo hanno trovato a casa della mamma mentre mangiava le lenticchie nel rispetto delle tradizioni di fine anno.

Secondigliano, ricercato da agosto: 30enne catturato al cenone di Capodanno con “mammà”

Luca Salerno deve scontare quasi sei mesi di carcere. Da agosto dello scorso anno aveva lasciato i domiciliari senza autorizzazione ed è sparito dai radar. I militari della stazione di Secondigliano non hanno mai smesso di cercarlo. Fino alla notte più lunga dell’anno.

Scoprono che il 30enne è tornato a casa per festeggiare il capodanno con la famiglia. Ed è lì che lo arresteranno, in esecuzione di un provvedimento della procura di Napoli Nord fino a quel momento rimasto pendente. L’uomo ha lasciato casa, finendo nel carcere di Poggioreale. Prima di andare via, in napoletano, si lamenterà di non aver nemmeno finito di mangiare con “mammà”.