Paura a Secondigliano, quartiere a nord di Napoli, dove un incendio è divampato in via Cardinale Filomarino per cause ancora da accertare. Sul posto ci sono i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento. A darne notizia è Il Mattino.

Secondigliano, fiamme in una palazzina: Vigili del Fuoco sul posto, ci sarebbero persone intossicate

Le fiamme hanno interessato il primo piano di una palazzina. Non si registrano vittime. Pare, però, ci sarebbero alcune persone intossicate e altre leggermente ustionate. Si attendono ulteriori conferme dalle forze dell’ordine.

(Immagine di archivio)