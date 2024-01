Dal 31 gennaio al 2 febbraio, la Biblioteca “Guido Dorso” di Secondigliano ospiterà la prima edizione di BISS, l’acronimo di Book Into Street Secondigliano. Questo festival di letteratura per ragazzi è frutto della collaborazione tra la casa editrice Marotta&Cafiero e la 7a Municipalità del Comune di Napoli, con l’obiettivo di portare autori nazionali e internazionali nella periferia napoletana.

Tutto pronto per BISS: festival di letteratura per ragazzi a Secondigliano

Centinaia di giovani provenienti dalla periferia napoletana sono attesi per partecipare ai nove eventi in programma, che includono incontri con autori, performance artistiche e laboratori per bambini curati da case editrici provenienti da diverse regioni italiane.

Il festival si apre con uno spettacolo teatrale intitolato “Requiem per un burattino” della compagnia La Scugnizzeria. Tra i momenti più attesi, la presentazione del libro “Un ragazzo normale” di Lorenzo Marone, edito da Feltrinelli.

Presente all’inaugurazione il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e a chiudere questa tre giorni di festival la Fanfara dei Carabinieri.

Il secondo giorno del festival, il 1° febbraio, prevede la presentazione di opere come “Mekhloufi – Il pallone dei sogni” di Raffaele Trito e “‘O fischio ca nun fa paura” di Marco Zurzolo. Inoltre, ci sarà un laboratorio per bambini intitolato “Una primavera di storie per piccoli lettori” in collaborazione con Edizioni Primavera e Nati per Leggere.

La chiusura del festival, il 2 febbraio, sarà all’insegna di presentazioni di libri come “Mostro Zuccone” di Edouard Manceau e “Ninnananna talamimamma” di Anna Maria Farabbi. L’evento culminerà con i saluti conclusivi del presidente della 7a Municipalità, Antonio Troiano, e dell’editore Cav. Rosario Esposito La Rossa, seguiti dalla performance della Fanfara dei Carabinieri.

BISS e il sogno di aprire una libreria a Secondigliano

BISS lancia una provocazione e un sogno: aprire una libreria a Secondigliano, cuore economico e commerciale dell’area nord di Napoli, magari in uno dei

tanti beni confiscati alla camorra.

La direttrice organizzativa del festival, Maggie Borrelli, annuncia già il prossimo obiettivo: rendere il festival un appuntamento annuale per l’area nord di Napoli.

Come dichiarato dal presidente della 7a Municipalità Antonio Troiano: “BISS si inserisce, a pieno titolo, tra le iniziative più significative con le quali stiamo provando a rilanciare Secondigliano e, con essa, Miano e San Pietro a

Patierno. Un movimento culturale che nasce qui, in questo Quartiere, e si allarga al resto della Città e non solo. Ho raccolto un grande entusiasmo intorno a questo evento e sono già pronto, insieme alla mia Giunta, a lavorare per la prossima edizione”.

Il programma del festival promette di offrire un’esperienza coinvolgente per giovani lettori e adulti, contribuendo a trasformare la percezione di Secondigliano da centro di criminalità a cuore dell’editoria per ragazzi.

Eventi BISS – Book Into Street Secondigliano

31 GENNAIO

09:00: Saluti di Maura Striano, Assessore all’Istruzione del Comune di Napoli.

Saluti di Maura Striano, Assessore all’Istruzione del Comune di Napoli. 09:00: Spettacolo teatrale “Requiem per un burattino” di La Scugnizzeria.

Spettacolo teatrale “Requiem per un burattino” di La Scugnizzeria. 11:00: Saluti del Sindaco Gaetano Manfredi.

Saluti del Sindaco Gaetano Manfredi. 11:00: Presentazione del libro “Un ragazzo normale” di Lorenzo Marone (Feltrinelli), presentato da Miryam Gison, in collaborazione con AGE Associazione Genitori.

Presentazione del libro “Un ragazzo normale” di Lorenzo Marone (Feltrinelli), presentato da Miryam Gison, in collaborazione con AGE Associazione Genitori. 11:00: Presentazione del libro “Guarracino – Biologia marina in musica” (Valtrend editore), in collaborazione con la scuola di musica “Star Music Academy”.

01 FEBBRAIO

09:00: Presentazione del libro “Mekhloufi – Il pallone dei sogni” di Raffaele Trito (Garrincha edizioni).

Presentazione del libro “Mekhloufi – Il pallone dei sogni” di Raffaele Trito (Garrincha edizioni). 10:00: Presentazione del libro “‘O fischio ca nun fa paura” di Marco Zurzolo (Colonnese editore).

Presentazione del libro “‘O fischio ca nun fa paura” di Marco Zurzolo (Colonnese editore). 11:00: Laboratorio per bambini “Una primavera di storie per piccoli lettori” con albi illustrati di Edizioni Primavera, in collaborazione con Nati per Leggere.

02 FEBBRAIO