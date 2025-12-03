Secondigliano, arrestato 47enne: sorpreso mentre cedeva cocaina in strada

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti nei quartieri più sensibili della città. Nel pomeriggio di ieri, martedì 2 dicembre, la Polizia di Stato ha arrestato un 47enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione illecita ai fini di spaccio.

Secondigliano, arrestato 47enne: sorpreso mentre cedeva droga in strada

Gli agenti del Commissariato Secondigliano, impegnati in largo IV Aprile, hanno sorpreso l’uomo mentre effettuava diverse cessioni di cocaina. Intervenuti immediatamente, i poliziotti lo hanno bloccato insieme a un acquirente. Durante il controllo, il 47enne è stato trovato in possesso di 7 dosi di cocaina e 110 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. L’uomo è stato arrestato, mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di droga per uso personale.