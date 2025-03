Secondigliano: allacci abusivi alla corrente e auto senza assicurazioni: raffica di sanzioni

Controlli a tappeto degli agenti del Commissariato di Secondigliano e della Polizia Municipale sul territorio dell’area nord ed in particolare in via della Bussola. Nel mirino automobilisti, negozi e furto di energia elettrica.

Secondigliano, sequestrati tre veicoli privi di assicurazione

Identificate 40 persone, di cui 26 con precedenti di polizia, controllati 47 veicoli, di cui due sottoposti a sequestro amministrativo per mancata copertura assicurativa, e contestate 6 violazioni del Codice della Strada. Inoltre, sono stati rimossi 16 veicoli poiché trovati in stato di abbandono e sprovvisti di copertura assicurativa.

Nel corso del medesimo servizio, gli operatori hanno controllato un esercizio commerciale, il cui titolare è stato sanzionato amministrativamente per mancanza della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) per apertura di esercizio di vicinato, nonché sanzionato amministrativamente per occupazione abusiva di suolo pubblico.

Ancora, il titolare di una sala giochi è stato denunciato per mancata esposizione della tabella dei giochi proibiti e sanzionato amministrativamente poiché sprovvisto delle prescritte autorizzazioni per l’esercizio di attività di sala giochi, per vendita di prodotti alimentari e per vendita di alcolici; inoltre, all’interno della sala giochi, gli operatori hanno sorpreso un cane di razza simil pit bull sprovvisto di microchip e con le orecchie recise. Per tale motivo, il titolare della sala giochi è stato, altresì, denunciato per maltrattamenti su animali.

Tre allacci abusivi alla rete elettrica

Nel corso dell’attività, gli agenti hanno controllato tre alloggi di pubblica edilizia i cui occupanti, privi di qualsiasi titolo, erano allacciati abusivamente alla rete elettrica pubblica e, pertanto, sono stati denunciati per furto aggravato di energia elettrica e occupazione di terreni ed edifici. Infine, i poliziotti hanno rinvenuto, ben nascosto in un vano scale di un edificio del rione Bronx, uno zainetto contenente due pistole replica, prive di tappo rosso, che sono state sequestrate.