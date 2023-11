Il nome di qualche quartiere è sgrammaticato. La resa grafica a volte è più grottesca che fumettistica. Sta però ilfatto che la carrellata di immagini in cui i quartieri più famosi di Napoli vengono trasformati in una locandina di un film Disney è una trovata diventata virale in pochissime ore e ha attirato l’attenzione (e strappato un sorriso) a migliaia di utenti della rete.

Se i quartieri di Napoli fossero un film Disney, le foto diventano virali

Ci sono l’Arenella, il Vomero, i Quartieri Spagnoli, Posillipo, Spaccanapoli, Ponticelli, Secondigliano, Scampia e tanti altri. L’utente che ha condiviso le immagini – Nino Crispo – ha sicuramente fatto ricorso all’Intelligenza Artificiale, fornendo all’AI le istruzioni per combinare il mondo e i colori Disney con il mondo di Napoli.

Il risultato è esilarante, con qualche svarione, oltre che linguistico, anche di traduzione grafica: come le vele di Scampia che diventano vele da imbarcazione a tutti gli effetti. O il quartiere Barra trasformato in una barra di metallo vera e propria. In Forcella campeggia un San Gennaro in versione bambinesca, mentre tra le più riuscite c’è Largo Maradona, con la faccia del Pibe de Oro trasformata in un simpatico personaggio da cartone animato.

Il post ha collezionato quasi 16mila condivisioni in meno di un giorno e ha raccolto migliaia di commenti. C’è chi reclama l’assenza del proprio quartiere: “Manca Capodimonte”; chi stigmatizza l’approssimazione dei nomi; chi, infine, lo trova “Un capolavoro”. Agli utenti dei social l’ardua sentenza.