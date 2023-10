Scuole d’infanzia e asili nido comunali chiusi oggi, lunedì 16 ottobre, a Napoli. Il motivo? C’è l’assemblea generale dei sindacati Cgil, Cisl, Uil.

Scuole d’infanzia e asili nido chiusi a Napoli

Mancano bidelli e maestre di sostegno”, scrivono in un comunicato congiunto Cgil, Cisl e Uil. “In molte scuole non si riescono ad assicurare né i servizi di pulizia e di igiene né i servizi di assistenza ai bambini per i loro bisogni, in quanto non c’è personale ausiliario che li possa accompagnare nei bagni”.

Proprio domani nelle scuole comunali sarebbe dovuto partire il tempo pieno con orario 8-16, “ma non in tutte le scuole – sottolineano i rappresentanti dei lavoratori – proprio perché mancano maestre di sostegno e bidelli”.

L’assemblea generale dei sindacati

CGIL, CISL e UIL hanno indetto un’assemblea generale di tutto il personale educativo e scolastico per la giornata di oggi, 16 ottobre 2023, “non per arrecare disagi alle famiglie a cui porgono le proprie scuse – scrivono – ma scendono in piazza affinché vengano eliminate e risolte le tante criticità che già stanno compromettendo il buon andamento dell’anno scolastico appena cominciato”.

I sindacati ringraziano il Sindaco Gaetano Manfredi “che ha voluto fortemente che quest’anno partisse da subito la refezione scolastica per i bambini, cosa che nessun altro Comune è riuscito a fare con la stessa tempestività del Comune di Napoli”. Tuttavia, sottolineano che “ci sono ancora tante criticità da risolvere, e che, nonostante gli innumerevoli incontri che si sono tenuti tra le Parti Sociali e l’Amministrazione, ad oggi non sono state risolte per cui le tre sigle sindacali sono costrette a scendere in piazza non per protestare in modo sterile e pretestuoso.