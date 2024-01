Infiltrazioni e bagni fuori uso. Ma anche muffa, soffitto con crepe e umidità. È emergenza alla scuola elementare “Giovanni Falcone” di Melito. Il caso è stato segnalato da alcuni studenti e i loro genitori al parlamentare Francesco Emilio Borrelli che ha pubblicato sui suoi canali social i video realizzati da alunni e alunne.

Scuole al freddo, con infiltrazioni e bagni fuori uso: la denuncia da Melito e Giugliano

I genitori, inoltrano, raccontato al deputato di Alleanza Verdi-Sinistra che i bagni sono fuori uso e la caldaia sarebbe rotta da circa due mesi. Per questo motivo chiedono a gran voce di avere un quadro preciso della situazione e attraverso le pagine social del deputato il quale sottolinea che sono state allertate Asl, Polizia Municipale e Vigili del fuoco per fare eseguire dei controlli e verificare che la struttura sia agibile e non pericolosa per la salute.

Non solo la scuola di Melito presenta disagi, spostandoci a Giugliano anche il liceo Cartesio sembrerebbe essere al freddo senza riscaldamenti. Intanto da Città Metropolitana, fanno sapere che in questo caso sono già previsti sopralluoghi per rivolgere tutte le criticità.