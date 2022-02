Entra oggi, 7 febbraio, in vigore il nuovo decreto legge. Chi ha il Green Pass rafforzato è sottoposto solo ad autosorveglianza, obbligo di mascherina ffp2 e tampone in presenza di sintomi. E anche per la didattica a distanza cambiano le regole.

Scuola: cosa cambia da oggi

Lezioni in presenza per tutti gli studenti vaccinati. Discorso diverso, invece, per i bambini dai 0 ai 6 anni, che per il momento non sono ancora vaccinabili. La durata della Dad passa da 10 a 5 giorni in tutte le scuole di ogni ordine e grado.

Negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia, la didattica a distanza scatterà quando in classe ci sono 5 o più casi di positività al Covid e non più alla presenza di un caso come avviene oggi.

Alle elementari, medie e superiori, invece, solo i non vaccinati torneranno a casa: alle primarie dal quinto caso in su, alle secondarie dal secondo in poi. Il decreto introduce i tamponi ‘fai da te’ per scuole dell’infanzia ed elementari.

Fino a 4 casi, infatti, si resta in classe, ma se un bambino dovesse mostrare sintomi del Covid-19, dovrà sottoporsi ad un tampone, molecolare, antigenico oppure “autosomministrato”. In caso quest’ultimo desse esito negativo, per rientrare in classe basterà l’autocertificazione. Gli studenti vaccinati o guariti da meno di 4 mesi, invece, possono recarsi in classe indossando la mascherina Ffp2 per un periodo di 10 giorni. Il rientro in classe di positivi, non vaccinati o vaccinati e guariti da oltre 4 mesi può avvenire dopo un tampone negativo.

Green pass

La durata del Green pass sarà illimitate per chi ha completato il ciclo vaccinale con il booster e chi è guarito dopo essersi vaccinato. Per chi, invece, si è contagiato dopo la prima dose, il certificato varrà 6 mesi.

Mascherine e discoteche

A partire dal 10 febbraio scadrà l’obbligo di mascherine all’aperto in zona bianca. Potranno poi riaprire le discoteche e si potranno organizzare di nuovo concerti e feste all’aperto. Si potrà entrare nelle discoteche solo con il Super Green pass, e quindi da vaccinati o guariti dal virus. Se il locale è al chiuso sarà obbligatorio indossare la mascherina. Nei locali da ballo all’aperto e soltanto in zona bianca invece si potrà fare a meno del dispositivo anti Covid.