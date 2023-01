Un ragazzino di 13 anni è rimasto ferito ieri sera, 6 gennaio, per lo scoppio di un petardo a San Gennaro Vesuviano, in provincia di Napoli.

Scoppia petardo inesploso nel Napoletano,13enne ferito al volto e alle mani

È accaduto intorno alle venti in via Cappella. Il minore era in compagnia di altri amici, sembra si sia avvicinato ad un muretto dove era poggiato un petardo inesploso che sarebbe poi scoppiato. La deflagrazione lo ha investito alle mani e alla faccia.

Soccorso, è stato trasferito all’ospedale di Nola, dove è stato ricoverato. Le sue condizioni non destano preoccupazioni. Sul caso indagano i Carabinieri.

Solo pochi giorni fa, in provincia di Genova, due fratelli di 12 e 13 anni sono finiti all’ospedale dopo aver esploso un petardo in strada in via Antonio Negro sulle alture di Sestri Ponente.

Il fratello più piccolo ha subito l’amputazione di un dito della mano, una lesione all’occhio e una al ginocchio, mentre il più grande ha riportato una ferita alla spalla. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale Gaslini di Genova, il 12enne in codice rosso e il 13enne in codice giallo.