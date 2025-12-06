Sequestrato arsenale tra Castel Volturno, Villa Literno e Giugliano. Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Caserta, nell’ambito dei controlli contro i reati legali alla criminalità organizzata, ha rinvenuto un ingente quantitativo di armi e munizioni.

Scoperto in auto parcheggiata tra Villa Literno e Castel Volturno arsenale di armi e munizioni

In particolare, nel corso di una più ampia attività di polizia giudiziaria, gli investigatori della Squadra Mobile hanno riscontrato un traffico di armi sul territorio di confine tra le province di Napoli e Caserta. In un’autovettura, parcheggiata in strada, i poliziotti hanno riscontrato la presenza di una notevole quantità di armi.

In particolare, sotto chiave sono finite pistole e mitragliette idonee al fuoco, silenziatori e un numero cospicuo di cartucce. Le armi rinvenute sono state sottoposte a sequestro e messe a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per accertamenti balistici. Occorrerà capire se siano state usate o meno in fatti di sangue e a chi fossero destinate.