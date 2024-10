La Guardia di Finanza ha messo i sigilli a uno studio odontoiatrico irregolare, sequestrando materiali e attrezzature, dopo aver scoperto un odontotecnico accusato di esercizio abusivo della professione.

Scoperto falso dentista a Torre Annunziata: ha incassato 700mila euro in 8 anni

Il provvedimento di sequestro preventivo è stato emesso in via d’urgenza dalla Procura di Torre Annunziata. L’indagato, privo di autorizzazioni, avrebbe evaso il fisco per quasi 700mila euro in incassi non dichiarati dal 2016. Le indagini hanno rivelato che gestiva un laboratorio medico senza le necessarie licenze, fornendo prestazioni sanitarie pericolose e illegali.

Secondo quanto emerso, l’indagato si occupava di operazioni odontoiatriche che andavano dalla rimozione di molari alla costruzione di impianti dentali, fino alla cura di carie e all’applicazione di anestesie, senza avere alcuna competenza professionale.

I finanzieri, dopo aver avviato le indagini, ha agito con urgenza per interrompere immediatamente questa attività sanitaria abusiva, che metteva a rischio la salute dei pazienti.