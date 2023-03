Più di 600 chili di hashish suddivisi in 52 pacchi. Un sequestro dal valore di circa 400mila euro quello effettuato dalla Polizia e dalla Guardia di Finanza a Volla, in provincia di Napoli. A finire nei guai due fratelli: Massimo e Antonio Astuto, rispettivamente 47 e 55 anni.

Volla, 600 chili di droga a casa di due fratelli: arresto e sequestri

La droga era “stoccata” a casa dei due malviventi in attesa di essere smaltita nelle piazze di spaccio del territorio. Toccherà agli investigatori ricostruire la filiera della distribuzione e della vendita. I 52 pacchi di hashish erano stipati in un immobile in uso ai fratelli Astuto. L’operazione congiunta ha visto il coinvolgimento della Squadra Mobile della Questura di Napoli e delle Fiamme Gialle. Gli investigatori erano arrivati all’edificio di Volla in indagini sul traffico di stupefacenti: gli elementi raccolti facevano ritenere che quel palazzo venisse usato per lo stoccaggio e che fosse stato appena consegnato un carico.

Il segno distintivo: la faccia di Bart Simpson

Secondo quanto specifica Fanpage, la droga sotto sequestro era divisa in buste di plastica avvolte da carta da imballaggio, probabilmente il tipo di confezionamento che era stato usato per farla arrivare nell’abitazione. A contrassegnare la partita un disegno di Bart Simpson con sullo sfondo una foglia di marijuana. I due fratelli, al momento del blitz, erano in casa. Per loro sono scattate le manette: dovranno rispondere entrambi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.