La folle corsa in ospedale non è servita a strappare alla morte Domenico Magri, 22 anni, di Crispano. Il giovane era alla guida della sua moto quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato contro un’auto. Per lui non c’è stato niente da fare e al nosocomio di Frattamaggiore è giunto senza vita.

Scontro moto-auto a Crispano: Domenico muore a 22 anni

L’incidente è avvenuto in via Pizzo delle Canne a Crispano, nei pressi del Municipio, la scorsa sera. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della Polizia Municipale, a cui sono affidate le indagini, che hanno allertato il 118. Trasportato in codice rosso, Domenico non è sopravvissuto al tragico incidente e quando è arrivato in ospedale il suo cuore già non batteva più.

La salma – che è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria – è stata trasferita all‘ospedale di Giugliano in attesa delle decisioni del pm del Tribunale di Napoli Nord per l’autopsia.

Il cordoglio del sindaco e di don Patriciello

Il primo cittadino, Michele Emiliano, con un intervento sui social, ha voluto dedicargli un pensiero: “Una tragedia che ha colpito duramente la nostra comunità. Una giovane vita spezzata in un tragico destino. Voglio esprimere il cordoglio mio personale e quello della nostra comunità e ci stringiamo forte al dolore della famiglia, degli amici e di tutti coloro che lo hanno amato, esprimendo ad essi le più sentite condoglianze. Resteranno nella nostra memoria la simpatia e l’affabilità di Domenico nella certezza che da oggi, lassù in cielo, un altro angelo veglierà su tutti noi”.

Tanti i messaggi di cordoglio, tra questi c’è quello di don Maurizio Patriciello: “Caro Domenico, la notizia della tua tragica morte ci ha pugnalato il cuore. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che dell’anno nuovo, avresti vissuto solo poche ore. Il Signore ti abbia in gloria, figlio carissimo. E doni ai tuoi genitori, a tutta la tua famiglia, ai tuoi amici, alla comunità di Crispano, la consolazione che viene dalla fede”.