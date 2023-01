Sarebbe stato un agguato pianificato, una guerriglia organizzata tra le tifoserie della Roma e del Napoli. I due gruppi si sarebbero dati appuntamento nell’area di servizio di Badia al Pino, dove l’11 novembre del 2007 morì il tifoso laziale Gabriele Sandri.

Scontri tra ultras di Napoli e Roma, 13 km di coda sull’A1 e un ferito

Chiusa quindi per alcune ore la corsia nord dell’A1, con pesanti ripercussioni sul traffico. Gli ultras del Napoli erano diretti a Genova per la sfida di Marassi contro la Sampdoria in programma alle 18, mentre i tifosi giallorossi sono attesi a Milano dove si terrà alle 20.45 a San Siro l’incontro tra il Milan e la Roma.

Sul posto le pattuglie della polizia stradale della sezione di Battifolle. Ferito in modo lieve da un’arma da taglio un tifoso romanista. Non c’è stato per lui alcun intervento dei sanitari.