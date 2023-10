Esordio amaro per il team del presidente Grimaldi sconfitto alla prima partita di campionato escono per 2-5 contro una buona Grumese. Partita nata sotto una cattiva stella per le tigrotte, che incassano tre reti nel primo tempo figlie di episodi pur non sfigurando affatto e mostrando soprattutto nella ripresa una buona reazione e una buona prestazione. Intanto la squadra si prepara per la partita di mercoledì valida per la semifinale di Coppa Italia mentre Domencia 22 torneranno in campo in trasferta contro il Montemiletto per la seconda giornata di campionato