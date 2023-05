Giulia Tramontano, la ragazza di Sant’Antimo scomparsa da diversi giorni da Senago, provincia di Milano, ancora non si trova. Investigatori, famiglia e amici si sono messi sulle tracce della giovane di 29 anni, incinta di 7 mesi, che ormai manca da casa da 4 giorni.

Scomparsa di Giulia, parla il compagno della mamma di Alessandro

La ragazza, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe allontanata dopo aver scoperto di essere stata tradita dal suo compagno. La 29enne avrebbe preso soldi in contanti, passaporto e una carta di credito prima di far perdere le proprie tracce. Avrebbe anche scritto un sms ad un’amica: “Sono un po’ turbata, ora vado a dormire”. Dopo quest’ultima frase Giulia sparisce nel nulla.

Da 24 ore, il compagno, Alessandro Impagnatiello, è barricato in casa insieme ai familiari. Non ha voluto parlare con i giornalisti né tantomeno ha rilasciato dichiarazioni sulla vicenda. Non avrebbe neppure fornito indicazioni su dove potrebbe essere Giulia. Agli investigatori ha raccontato di essere andato al lavoro domenica mattina alle 7, dopo aver passato la notte a casa con Giulia, e di essere rientrato nel pomeriggio ma la compagna non era in casa. Non ha saputo dire però come fosse vestita la giovane. Anche se il 30enne non è indagato dalla Procura di Milano, risulterebbero delle incongruenze nel suo racconto.

A parlare, invece, è stato il compagno della mamma di Alessandro. L’uomo ha risposto alle domande di alcuni giornalisti appostati sotto casa del 30enne. Nell’intervista andata in onda poco dopo le 14 su Rai 2 nel programma “Ore14”, l’uomo ha dichiarato che il giovane barman è abbattutissimo. “Mi ha detto che hanno avuto una forte discussione, hanno urlato. Ora Alessandro è chiuso in casa, siamo in attesa, è scomparsa una ragazza. Lui è abbattutissimo.”

Intanto le ricerche sono condotte anche dai vigili del fuoco che, anche con l’impiego di elicotteri, ispezionano il corso del fiume Seveso e del canale Villoresi. Non si esclude alcuna pista: dalla ricerca di un cadavere agli indizi di un possibile femminicidio. La videosorveglianza ha immortalato la donna nella prima serata di sabato. Da allora nessuna traccia: né dai conti bancari nè dal cellulare.