Prima le seguivano a piedi per accertarsi del valore dell’orologio che le vittime avevano al polso, poi entravano in azione a bordo del loro scooter. Così una coppia di turisti cinesi è stata derubata dei loro preziosi da due malviventi, mentre passeggiava in via Toledo insieme ai figli.

Scippano Rolex a turisti cinesi in via Toledo a Napoli: malviventi incastrati da telecamere

A incastrare i due “specialisti” in furti di orologi le telecamere di videosorveglianza presenti al centro storico che, oltre a riprendere le fasi della fuga, hanno catturato anche altri elementi utili all’identificazione dei due balordi.

In manette sono così finiti un 41enne ed un 33enne napoletani, entrambi con precedenti. Entrambi stati colpiti da un provvedimento di custodia cautelare, eseguito stamattina dai Carabinieri della Compagnia Napoli Centro: uno è stato condotto in carcere; l’altro è attualmente agli arresti domiciliari con applicazione di braccialetto elettronico. Dovranno rispondere di furto con strappo pluriaggravato.

La ricostruzione

Gli inquirenti hanno ricostruito minuziosamente l’accaduto, che vede vittime due turisti asiatici, e che risale allo scorso 3 luglio. I borseggiatori, a bordo di uno scooter e con volti nascosti dai caschi, avevano individuato la coppia mentre percorreva piazza Dante in direzione di via Toledo.

Una volta parcheggiato lo scooter, uno dei malviventi si era avvicinato a piedi ai due cinesi, verificando che al polso indossassero orologi di notevole valore (40mila euro). L’uomo aveva continuato ad osservare le vittime, passando più volte davanti a loro.

Successivamente, i due borseggiatori erano risaliti sullo scooter, preparandosi ad attuare il colpo. Nonostante le telecamere non siano riuscite a riprendere l’atto dello scippo, hanno però catturato la fuga tra i vicoli della città.

In un gesto apparentemente studiato, il passeggero dello scooter aveva rapidamente coperto la targa, rendendo in un primo momento difficile la loro identificazione alle forze dell’ordine. L’operazione degli investigatori ha permesso di portare alla luce l’entità del furto, che ha visto gli aggressori strappare via orologi di pregio.