Sciopero dei trasporti Pro-Palestina: stop di 24 ore, le fasce orarie garantite in Campania

Oggi, lunedì 22 settembre, è in programma uno sciopero nazionale dei trasporti indetto da Usb a sostegno di Gaza e della Palestina. La mobilitazione, della durata di 24 ore, coinvolgerà a Napoli i mezzi gestiti da Anm (autobus, tram, funicolari e metropolitana Linea 1), da Eav (Circumvesuviana, linee flegree, metropolitana Piscinola–Aversa e linee automobilistiche) e quelli del Gruppo Ferrovie dello Stato.

Sciopero nazionale dei trasporti Pro-Palestina: stop di 24 ore, le fasce orarie garantite in Campania

Le aziende di trasporto hanno comunicato le fasce orarie di garanzia e gli orari delle ultime e prime corse disponibili prima e dopo gli stop.

Eav – Circumvesuviana (Linee Vesuviane)

Servizio attivo 5.30–8.30 e 16.30–19.30 .

Ultime partenze garantite da Napoli (mattina): Sorrento 8.05, Poggiomarino 8.14, Sarno 8.10, Torre Annunziata diretto 8.26.

Ultime partenze garantite per Napoli (mattina): Sorrento 8.14, Poggiomarino 8.18, Sarno 8.26, Torre Annunziata 8.44.

Prime partenze pomeridiane da Napoli (16.30–19.30): Sorrento 17.05, Poggiomarino 16.38, Sarno 16.34, Torre Annunziata 16.45.

Ultime partenze serali da Napoli: Sorrento 19.29, Poggiomarino 19.02, Sarno 18.58, Torre Annunziata 19.09.

Sulla linea Napoli–Baiano sono previste corse sostitutive su gomma con fasce di garanzia 6–8, 13–15 e 17–19.

Eav – Linee flegree

Fasce garantite: 5.30–8.30 e 16.30–19.30 .

Alcuni esempi: da Montesanto per Licola ore 5.36 e 8.24, da Bagnoli per Montesanto 5.47 e 8.17. Nel pomeriggio prima corsa da Montesanto per Bagnoli ore 16.30, ultima 19.30.

Metropolitana Eav (Aversa–Piscinola)

Attiva nelle fasce 5.30–8.30 e 16.30–19.30 .

Ultime corse garantite: da Aversa e Piscinola alle 8.15 (mattina) e 19.00–19.15 (sera).

Linee suburbane e autobus Eav

Garantite corse da e per Piedimonte Matese e S. Angelo in Formis , con servizio sostitutivo su gomma anche per Napoli–Benevento .

Per le linee automobilistiche, servizio regolare solo nelle fasce di garanzia (5.30–8.30 e 16.30–19.30).

Gruppo Ferrovie dello Stato

Lo sciopero coinvolge il personale di Trenitalia e Rfi (esclusa la Calabria) da mezzanotte a mezzanotte del 22 settembre.

Possibili cancellazioni o riduzioni su Frecce, Intercity e Regionali .

Per i treni regionali i servizi minimi sono garantiti nelle fasce 6–9 e 18–21 .

Ulteriori aggiornamenti su Trenitalia.com.

Anm – Metropolitana Linea 1

Mattina: prima corsa da Piscinola 6.38, ultima 9.13; da Centro Direzionale prima 7.19, ultima 9.07.

Pomeriggio: da Piscinola 17.07–19.42; da Centro Direzionale 17.47–19.36.

Linea 6: servizio attivo solo al mattino fino alle 15 (ultima corsa ore 9.14 da Municipio).

Funicolari: in funzione nelle fasce garantite, con ultima corsa mattutina ore 9.20 e ultima serale ore 19.50.

Autobus e tram: in servizio 5.30–8.30 e 17–20, con sospensione 30 minuti prima e ripresa 30 minuti dopo le fasce garantite.