Otium Fest al Bioparco Tor Dei: una giornata tra musica, natura, spettacoli e benessere a Giugliano

GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) – Domenica 18 ottobre 2026, il Bioparco Tor Dei di Giugliano in Campania ospita l’Otium Fest, un appuntamento nato dalla collaborazione tra Green House e Tor Dei, ideato per vivere una giornata immersi nel verde all’insegna del relax, dell’arte e della condivisione. L’evento è a ingresso gratuito per grandi e piccini, con prenotazione obbligatoria tramite messaggio diretto sui canali social dell’organizzazione per ricevere il link d’accesso. Sarà l’evento conclusivo del percorso di orientamento al lavoro di giovani neet, realizzato dall’Associazione Coltiviamo la Nostra Terra ETS, nell’ambito del progetto finanziato dalla regione Campania dal titolo “Investire Su Se Stessi”. Il progetto di orientamento e formazione imprenditoriale di giovani del nostro territorio, si è concluso con la realizzazione di due HUB di promozione e Ricerca, costituito dagli Stagisti-Tirocinanti selezionati dal’APS.

La giornata prenderà il via alle ore 10:00 con l’apertura dei cancelli, lo stand di drink e tisane e la possibilità di passeggiare lungo il percorso narrativo nei frutteti. I partecipanti potranno accomodarsi sul prato stendendo la propria tovaglia per un picnic in totale libertà, sia portando cibo e bevande da casa sia approfittando degli stand food presenti nell’area.

Alle ore 11:00 lo spazio si animerà con il laboratorio di giocoleria curato da Armando Mirone, intitolato “Crea il tuo Strumento” e dedicato ai primi trick per tutte le età. A mezzogiorno seguirà la sessione di Pilates accompagnata dalle vibrazioni e dalle musiche dal vivo all’handpan di Loredana Coronella e Salvatore Cecere, a cui farà seguito alle ore 13:00 una pausa meditativa sonora per rigenerare corpo e mente.

Il pomeriggio proseguirà ricco di intrattenimento: alle ore 14:00 andrà in scena lo spettacolo di clowneria di Armando Mirone, seguito alle ore 15:00 dalla performance teatrale dei Cavalli Ermeneutici. Dalle ore 16:45 spazio alla musica dal vivo con le sonorità tradizionali dei Figli di Cibele, mentre alle ore 18:30 la serata entrerà nel vivo con il DJ set di Zack, caratterizzato da selezioni tribal, ritual ed etno-ambient. La conclusione dell’evento è prevista per le ore 20:30.

L’evento si terrà presso il Bioparco Tor Dei, situato in Via Grotta dell’Olmo a Giugliano in Campania (NA). Per maggiori dettagli e per prenotare il proprio ingresso gratuito è possibile contattare gli organizzatori tramite messaggio privato.

COMUNICATO STAMPA