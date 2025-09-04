Sciolto il Comune di Marano per infiltrazioni mafiose

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo scioglimento del Consiglio Comunale di Marano di Napoli per infiltrazioni mafiose, ai sensi dell’articolo 143 del Testo Unico degli Enti Locali.

Sciolto il Comune di Marano di Napoli per infiltrazioni mafiose

La decisione è stata presa in seguito a un’indagine approfondita che ha evidenziato legami tra l’amministrazione comunale e ambienti della criminalità organizzata. La Prefettura di Napoli nominerà una commissione straordinaria per gestire l’ente fino a nuove elezioni.

Questo scioglimento rappresenta il quinto nella storia recente del Comune di Marano di Napoli, un segnale preoccupante riguardo alla persistente infiltrazione della criminalità organizzata nelle istituzioni locali.